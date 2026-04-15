15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Fenerbahçe'den şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, taraftara mesaj gönderdi ve şampiyonluk için mesaj verdi.

calendar 15 Nisan 2026 15:52 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 15:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Ligin sonuna yaklaştıkları için mesaj vermek istediğini söyleyen Salar, taraftara mesaj gönderdi ve şampiyonluk için konuştu.

Murat Salar, "Taraftarımızın desteğine, maçın başından sonuna kadar oyuncularımızı motive etmelerine çok ihtiyacımız var." dedi.

Salar, "5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle, en önemlisi o, cuma günü kazanacağız ve sonraki maçlara da tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun." sözlerini sarf etti.

Murat Salar, Otokoç ile yapılan sponsorluk anlaşmasının Fenerbahçe ekonomisine katkısıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bizim formamızdaki en büyük rakamı göğüs kısmına ait. Geçtiğimiz yılın şartlarına paralel bir anlaşma yaptık. Bu da Fenerbahçe formasının değerini gösteriyor. Önümüzdeki sezon da birlikte olacağız inşallah." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
