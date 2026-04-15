15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için flaş iddia!

calendar 15 Nisan 2026 11:54 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 12:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kocaman, kulübün geleceğine dair oldukça iddialı ifadeler kullanarak, önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin yeniden bir dominasyon kuracağını savundu.

Uzun yıllardır yaşanan şampiyonluk hasretinin biteceğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak." dedi.

Kocaman, ayrıca, "Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi." diye konuştu.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
