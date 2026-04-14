14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2DA
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-0DA
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
2-0DA
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-052'
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
3-054'
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
2-054'
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-051'
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-056'

Gençlerbirliği'nde Galatasaray öncesi Onyekuru için flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde Henryu Onyekuru ile ilgili çarpıcı bir karar alındı.

14 Nisan 2026 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 21:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
ONYEKURU KADRO DIŞI

Gençlerbirliği Haber Ajansı'nın haberine göre; Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, Galatasaray maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

Haberde, bu kararın yönetim kurulu ve teknik direktör Volkan Demirel'in ortak kararı sonucunda alındığı bildirildi.

BU SEZON ONYEKURU

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 19 karşılaşmada 433 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı.

GALATASARAY KARİYERİ

Nijeryalı futbolcu, daha önce Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılı takımla 71 karşılaşmaya çıkan sol kanat oyuncusu 22 gol ve 12 asist kaydetti.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray 29 hafta sonunda topladığı 68 puanla ilk sırada, Gençlerbirliği ise 25 puanla on beşinci sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
