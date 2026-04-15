15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Arda Çakmak'tan Galatasaray maçı ve Onyekuru sözleri

Gençlerbirliği Birliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaray maçı öncesi konuştu. Çakmak, Henry Onyekuru'nun kadro dışı kaldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

calendar 15 Nisan 2026 15:22
Arda Çakmak'tan Galatasaray maçı ve Onyekuru sözleri
Gençlerbirliği Birliği Başkanı Arda Çakmak, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibinin tek hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Çakmak, "Biz Gençlerbirliği olarak kesinlikle ligde kalacağız. Bundan başka bir düşüncemiz yok. Kalan maçlarda yeterli puanları toplamak istiyoruz. Bunun yolu da her maça kazanmak için çıkmaktan geçiyor." dedi.

"BU KİMLİĞİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Galatasaray karşılaşmasına da aynı anlayışla hazırlandıklarını belirten başkan, "Rakibimizin durumuyla ilgilenmiyoruz. Sahaya çıkıp kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu camia, geçmişten bugüne büyük maçlarda kök söktüren bir camia oldu. Bu kimliği sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HENRY ONYEKURU - KADRO DIŞI

Son günlerde gündeme gelen Onyekuru haberlerine de açıklık getiren Çakmak, "Bu tarz maçlar öncesi spekülasyonlar artıyor. Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberler doğru değil. Yönetim olarak böyle bir kararımız yok. Oyuncunun performansına bağlı bir tercih durumu söz konusu." diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL

Teknik Direktör Volkan Demirel hakkında çıkan ayrılık iddialarını da yalanlayan Çakmak, "Hocamızla hiçbir problemimiz yok. Sezon sonuna kadar birlikteyiz. Hatta gelecek sezonun planlamasını da kendisiyle yapıyoruz. Uzun süre birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.

Kulübün temel değerlerine de değinen Başkan, "Biz İlhan Cavcav'ın emanetini taşıyoruz. Gençlerbirliği hata kaldırmayan bir kulüp. Önce mali disiplin, ardından sportif başarıyı sağlamak zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.