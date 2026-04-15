Haber Tarihi: 15 Nisan 2026 12:58 -
Güncelleme Tarihi:
15 Nisan 2026 12:58
Arsenal FC - Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletleri sahiplerini buluyor! Çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiliz devi Arsenal, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'u (Lizbon) ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda aldığı 1-0'lık kritik galibiyetle büyük bir avantaj elde eden Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki ateşli taraftarı önünde hata yapmayıp adını yarı finale yazdırmak isterken; Sporting ise Londra'da bir mucizeye imza atıp turu çevirmenin peşinde. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok merak edilen "Arsenal - Sporting maçı ne zaman? Arsenal FC Sporting Lisbon maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" sorguları spor gündeminin zirvesine demir attı. İşte milyonları ekran başına kilitleyecek o tarihi kapışmanın yayın takvimi ve maç öncesi son dakika detayları...
Devler Ligi'nde kaderin çizileceği bu yüksek gerilimli İngiltere-Portekiz kapışması için futbol tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Londra'daki o dev maçın ilk düdüğü saat kaçta çalacak?
ARSENAL - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (15 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşındaki dev Arsenal FC - Sporting Lisbon mücadelesi, BUGÜN (15 Nisan 2026 Çarşamba) oynanacaktır! Londra'daki efsanevi Emirates Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek bu nefes kesen kapışmada heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.ARSENAL - SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayın haklarını elinde bulunduran kuruluş, bu dev maçın izleme seçeneklerini futbolseverler için şu şekilde belirledi:Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Arsenal - Sporting Lisbon maçı, dijital yayın platformu olan tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Şifreli mi?: Evet. Karşılaşma şifresiz olarak ulusal kanallardan yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyen futbolseverlerin "tabii" platformuna üye olması gerekecek.İLK MAÇTA NELER OLDU, MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?Geçtiğimiz hafta Portekiz'de, Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşmede gülen taraf, 90. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 kazanan deplasman ekibi Arsenal olmuştu. İngiliz ekibine bu gece alınacak her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yetecek.Dev maç öncesi her iki takımın da muhtemel ilk 11'leri büyük oranda netleşti:Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyökeres.
Sporting Lisbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, P. Gonçalves; Suarez.
