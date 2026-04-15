Arsenal FC - Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Devler Ligi'nde kaderin çizileceği bu yüksek gerilimli İngiltere-Portekiz kapışması için futbol tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Londra'daki o dev maçın ilk düdüğü saat kaçta çalacak?

Kısa ve net cevap: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşındaki dev Arsenal FC - Sporting Lisbon mücadelesi, BUGÜN (15 Nisan 2026 Çarşamba) oynanacaktır! Londra'daki efsanevi Emirates Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek bu nefes kesen kapışmada heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 22.00'de çalacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayın haklarını elinde bulunduran kuruluş, bu dev maçın izleme seçeneklerini futbolseverler için şu şekilde belirledi:

Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Arsenal - Sporting Lisbon maçı, dijital yayın platformu olan tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şifreli mi?: Evet. Karşılaşma şifresiz olarak ulusal kanallardan yayınlanmayacak; maçı izlemek isteyen futbolseverlerin "tabii" platformuna üye olması gerekecek.

Geçtiğimiz hafta Portekiz'de, Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan ilk eşleşmede gülen taraf, 90. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 kazanan deplasman ekibi Arsenal olmuştu. İngiliz ekibine bu gece alınacak her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yetecek.

Dev maç öncesi her iki takımın da muhtemel ilk 11'leri büyük oranda netleşti:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Trossard; Gyökeres.

Sporting Lisbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, P. Gonçalves; Suarez.