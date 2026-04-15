Lech Poznan, Göztepe'den Lis'i istiyor

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis'in sezon sonunda ülkesi Polonya'ya döneceği iddia edildi.



Polonya ekibi Lech Poznan'da yaz döneminde mevcut kalecisi Bartosz Mrozka'nın takımdan ayrılacağı ve Mateusz Lis'in transfer edileceği ifade edildi.



Polonya basını Lech Poznan'ın şimdiden Göztepe ile görüşmelere başladığını ve transferi tamamlamak adına yoğun çalışma içinde olduğunu dile getirdi.



Kariyerinde 2015-16 sezonunda Lech Poznan'la sözleşme imzalayan ancak sadece U19 Takımı'nda forma giyebilen 29 yaşındaki eldiven, ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie Bielsko, Rakow Czestochowa ve Wisla Krakow takımlarında görev yaptı. Türkiye'ye 2021-22 sezonunda gelen Lis ilk olarak Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da forma giydi. Daha sonra Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan tecrübeli file bekçisi, Fransa'da Traoyes'da kiralık olarak forma giydi.



Son 3 sezonu Göztepe'de geçiren Mateusz Lis, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyup Süper Lig'in en az gol yiyen kalecilerinden biri oldu.



