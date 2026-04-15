15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Lech Poznan, Göztepe'den Lis'i istiyor

Polonya ekibi Lech Poznan, Göztepe'ten kalesi Mateusz Lis'i kadrosuna katmak istiyor.

15 Nisan 2026 14:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kaleci Mateusz Lis'in sezon sonunda ülkesi Polonya'ya döneceği iddia edildi.

Polonya ekibi Lech Poznan'da yaz döneminde mevcut kalecisi Bartosz Mrozka'nın takımdan ayrılacağı ve Mateusz Lis'in transfer edileceği ifade edildi.

Polonya basını Lech Poznan'ın şimdiden Göztepe ile görüşmelere başladığını ve transferi tamamlamak adına yoğun çalışma içinde olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde 2015-16 sezonunda Lech Poznan'la sözleşme imzalayan ancak sadece U19 Takımı'nda forma giyebilen 29 yaşındaki eldiven, ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie Bielsko, Rakow Czestochowa ve Wisla Krakow takımlarında görev yaptı. Türkiye'ye 2021-22 sezonunda gelen Lis ilk olarak Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da forma giydi. Daha sonra Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan tecrübeli file bekçisi, Fransa'da Traoyes'da kiralık olarak forma giydi.

Son 3 sezonu Göztepe'de geçiren Mateusz Lis, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyup Süper Lig'in en az gol yiyen kalecilerinden biri oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.