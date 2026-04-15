Galatasaray'da kadro istikrarı sağlanamadı!

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 2 kez puan kaybeden Galatasaray, bu sezon kadroda istikrar sağlayamadı.

calendar 15 Nisan 2026 12:01
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da bu sezon kadro istikrarı sağlanamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, geçtiğimiz sezonların aksine ideal 11'i oluşturmakta zorlandığı görüldü.

Okan Buruk şampiyonlukları denildiğinde akla gelen ilk şey, kadro istikrarıydı.

Sezonların son haftalarına girilirken 11'ini oturtan ve mecbur kalmadıkça dokunmayan Buruk, genellikle 14 kişilik rotasyonlarla üç sezondur şampiyonluğu kimseye kaptırmamıştı.

İkinci sezonunda kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray'da tablo değişmedi.

Sezonun önemli bölümünde rotasyon yaşandı; son viraja girilirken ise omurga sabit kaldı. Davinson'un transferine rağmen Nelsson formayı kaptı ve son maça kadar Abdülkerim'in partneri oldu.

Sezonun başında genellikle kulübede olan Barış Alper, son düzlükte formayı kaptı; Ziyech ve Mertens'le birlikte fark yarattı.

Okan Buruk o sezonun son 10 haftasında sadece 16 oyuncu kullandı; haftalık oyuncu değişim ortalaması 1.22'de kaldı.

Başarılı çalıştırıcı, gemiyi güvenli limana yanaştırmayı yine dar kadroyla başardı.

GEÇEN SEZON YAŞANANLAR

Geçen sezon Buruk'un belki de en çok dokunuş yaptığı sezon olacaktı.

Sağ beke Frankowski transfer edilirken, Okan Buruk, Polonyalı oyuncunun kırmızı kartlarının da etkisiyle bu bölgeye Sallai'yi monte etti.

Transferin son günlerinde İstanbul'a gelen Mario Lemina, maç temposunu yakalamasıyla birlikte son virajda formayı kaptı.

Lemina-Torreira-Sara üçlüsü mecbur kalınmadıkça değişmezken, Galatasaray bitime yine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Prestij maçları sayılabilecek Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarındaki rotasyonu devre dışı bıraktığımızda, sekiz müsabakada sadece 14 oyuncu kullanıldı.

İDEAL 11'İNİ BULAMADI

Bu sezon ise, şimdiye kadar 47 maça çıkan Galatasaray, gerek sakatlıklar gerek cezalılarla bir türlü ideal 11'ini bulamadı.

FARKLI 11'LERLE SAHADA

Son 10 haftanın dört maçlık periyodu, Buruk'un ilk üç sezonundaki tablonun dışına çıktığı dönem oldu.

Sarı-kırmızılılar söz konusu bölümün tamamında farklı 11'lerle sahaya çıktı.

19 OYUNCU ŞANS BULDU

Buruk, Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe ve Kocaeli maçlarında toplam 19 oyuncuya şans verdi.

Uğurcan, Davinson, Barış Alper söz konusu maçların tamamında oynayan üç futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Buruk'un ilk üç sezonunda ilk 11'deki değişim ortalaması 1.5'i geçmezken, söz konusu dört maçta bu ortalama 5'e yaklaştı.

GÖZLER OKAN BURUK'TA

Şimdi gözler Okan Buruk'ta… Tecrübeli teknik adam, önceki sezonlarda olduğu gibi kadroyu o "dar ve ezber" çekirdeğe çekip, üst üste 4. şampiyonluğa ulaşabilecek mi, bekleyip göreceğiz...

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
