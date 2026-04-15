Beşiktaş'tan Altay Bayındır yalanlaması

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Altay Bayındır ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İngiliz basını, Beşiktaş'ın, Manchester United forması giyen milli file bekçisi ile anlaştığını duyurdu. Beşiktaş tarafı ise bu iddiayı yalanladı.
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Işık, paylaşımında, "Hem yönetimde hem de teknik heyetteki en yetkili isimlere sordum, net bir dille bu haberi yalanladılar." dedi.
Altay Bayındır transferi için yorumda da bulunan Candaş Tolga Işık, "Beşiktaş artık sosyal sorumluluk projesi kapsamında transfer yapamaz. Burası rehabilitasyon merkezi değil." ifadelerini kullandı.
Manchester United forması giyen Altay Bayındır, bu sezon İngiliz ekibinde 6 maçta kaleyi korudu.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki file bekçisinin, Manchester United ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
