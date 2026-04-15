Beşiktaş'tan Altay Bayındır yalanlaması

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, Manchester United'dan Altay Bayındır ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

calendar 15 Nisan 2026 14:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Altay Bayındır yalanlaması
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Altay Bayındır ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın, Manchester United forması giyen milli file bekçisi ile anlaştığını duyurdu. Beşiktaş tarafı ise bu iddiayı yalanladı.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Işık, paylaşımında, "Hem yönetimde hem de teknik heyetteki en yetkili isimlere sordum, net bir dille bu haberi yalanladılar." dedi.

Altay Bayındır transferi için yorumda da bulunan Candaş Tolga Işık, "Beşiktaş artık sosyal sorumluluk projesi kapsamında transfer yapamaz. Burası rehabilitasyon merkezi değil." ifadelerini kullandı.

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, bu sezon İngiliz ekibinde 6 maçta kaleyi korudu.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki file bekçisinin, Manchester United ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
