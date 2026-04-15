EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Asvel'e konuk olacak!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezonunun 38. ve son haftasında 16 Nisan Perşembe günü Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e konuk olacak.

15 Nisan 2026 12:22 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 13:45
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Asvel'e konuk olacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında 16 Nisan Perşembe günü Fransa'nın LDLC Asvel ekibine konuk olacak.

LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ligde geçen hafta oynanan müsabakaların ardından ilk 6'yı garantileyerek play-off'lara ismini yazdırdı.

Son 5 maçından mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda ligde 5. sırada yer alıyor.

LDLC Asvel ise 8 galibiyet ve 29 mağlubiyetle ligin son sırasında bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.