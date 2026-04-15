Fenerbahçe'den şampiyonluk ve derbi primi yanıtı!

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Otokoç ile yapılan sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.
Ligin sonuna yaklaştıkları için mesaj vermek istediğini söyleyen Salar, taraftara mesaj gönderdi ve şampiyonluk için konuştu.
Murat Salar, "Taraftarımızın desteğine, maçın başından sonuna kadar oyuncularımızı motive etmelerine çok ihtiyacımız var." dedi.
Salar, "5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle, en önemlisi o, cuma günü kazanacağız ve sonraki maçlara da tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun." sözlerini sarf etti.
Murat Salar, Otokoç ile yapılan sponsorluk anlaşmasının Fenerbahçe ekonomisine katkısıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bizim formamızdaki en büyük rakamı göğüs kısmına ait. Geçtiğimiz yılın şartlarına paralel bir anlaşma yaptık. Bu da Fenerbahçe formasının değerini gösteriyor. Önümüzdeki sezon da birlikte olacağız inşallah." yanıtını verdi.
ŞAMPİYONLUK VE DERBİ PRİMİ
"Şampiyonluk ve derbi primi belirlediniz mi? Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden bu konuda size gelen bir şey oldu mu, sosyal medyada yazılanlar var." şeklinde gelen hatırlatmaya cevap veren Salar, "Önümüzdeki kalan maçlara tek tek hazırlanıyoruz. Bütün konsantrasyonumuz Rizespor maçı. Sosyal medya, orası sosyal medyanın ilgilendiği alan. Herkesin tüm odaklanması bu hafta Rizespor maçı. Allah'ın izniyle inşallah o maçı kazanacağız ve maç maç devam edeceğiz." yanıtını verdi.
Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün ekonomisine yönelik gerekli bilgilerin paylaşılacağını söyleyen Murat Salar, "Şu andaki en önemli konsantrasyonumuz Rizespor maçı. Cumartesi günü, her zaman olduğu gibi gerekli bilgileri aynı şeffaflıkla paylaşacağız." açıklamasını yaptı.
