Warriors'taki geleceği belirsiz olan Kerr, 'kalmak istiyor'

Koç Steve Kerr, sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olmasına rağmen Golden State Warriors'taki görevine devam etmek istediğini açıkladı.



60 yaşındaki deneyimli koç, 2024 yılında yalnızca mevcut sezonu kapsayan iki yıllık ve 35 milyon dolarlık bir sözleşme uzatmasına imza atmıştı. Kerr ve genel menajer Mike Dunleavy, sezon boyunca geleceğe yönelik kararların sezon tamamlandıktan sonra değerlendirileceğini vurgulamaya devam etti.



Kerr, sezonun sonucunun kararını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu benim için belirleyici değil. Sezon bittikten sonra değerlendireceğim. Şu an tüm odağım Clippers maçı ve playoff'a kalma ihtimali."



Warriors ile Kerr arasında bir ayrılık ihtimaline dair herhangi bir işaret bulunmazken, deneyimli koçun takımda kalma isteğinin temelinde Stephen Curry ile olan ilişkisi ve 2014'ten bu yana oluşturduğu kültür yer alıyor.



Ancak bu sezon, Kerr'ün kariyerindeki en zorlu süreçlerden biri oldu. Jimmy Butler'ın Ocak ayında ön çapraz bağını koparması, Moses Moody'nin Mart ayında patellar tendon sakatlığı yaşaması, Curry'nin diz sakatlığı nedeniyle iki aydan fazla sahalardan uzak kalması ve Jonathan Kuminga'nın takas edilmesi gibi gelişmeler sezonu zora soktu. Ayrıca Noel öncesinde Draymond Green ile yaşanan gerilim de dikkat çekti.



Tüm bu zorluklara rağmen Kerr, motivasyonunu şu sözlerle anlattı:

"Oyuncularla birlikte olmak, video analizleri yapmak, onları kazanmaya hazırlamak… Koç ekibiyle birlikte vakit geçirmek ve birlikte mücadele etmek. Beş maç üst üste kaybediyorsunuz ve bu kötü hissettiriyor ama aynı zamanda harika bir grupla birlikte olmak çok değerli. Her yıl farklı olacak, bunu kabullenmek gerekiyor."



Kerr, oyuncu ve koç olarak toplamda dokuz NBA şampiyonluğu kazanırken, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ABD Milli Takımı ile altın madalya elde etti.



