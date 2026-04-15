Fenerbahçe'de "mahşerin 4 atlısı" işi çözüyor

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Marco Asensio'nun gol katkısı son şampiyon olduğu dönemdeki Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Dirk Kuyt ve Pierre Webo dörtlüsünü hatırlattı.

calendar 15 Nisan 2026 10:46
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Lider Galatasaray ile puan farkının 2'ye düşmesiyle şampiyonluk için artık daha iddialı hale gelen Fenerbahçe'de hücum hattının ortaya koyduğu performans taraftarı heyecanlandırıyor.

Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşan dörtlü, kulübün son şampiyonluğunu kazandığı efsane kadronun istatistiklerine göz dikti.

Sarı lacivertlilerin bu sezonki skor yükünü sırtlayan dört yıldız, toplamda 64 gollük bir katkıya ulaştı. Asensio 11 gol, 12 asist (23 skor katkısı) Talisca 15 gol, 4 asist (19 skor katkısı), Nene 9 gol, 3 asist (12 skor katkısı) ve Kerem 5 gol, 5 asistle (10 skor katkısı) verdi.

2013-14'ÜN İZİNDE
Fenerbahçe'nin son lig şampiyonluğunu elde ettiği 2013-14 sezonunda; Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Dirk Kuyt ve Pierre Webo dörtlüsü, sezonu toplamda 70 gol katkısıyla tamamlamıştı.

O dönem "Fener'in Dört Atlısı" olarak adlandırılan bu grubun performansı, şampiyonluğun en büyük anahtarı olmuştu. O dönemde Sow 15 gol, 7 asist (22 skor katkısı), Emenike 12 gol, 9 asist (21 skor katkısı), Kuyt 10 gol, 6 asist (16 skor katkısı) ve Webo da 9 gol, 2 asist (11 skor katkısı) sunarak şampiyonluğu getiren isimler olmuştu. Sarı lacivertlilerin yen dörtlüsü performanslarıyla şampiyonluk sezonunun izini sürerken "O sene bu sene" dedirtiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
