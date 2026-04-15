Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı bilet fiyatı için açıklama

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Gençlerbirliği, belirlediği deplasman tribünü bilet fiyatı ile sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Gençlerbirliği Genel Sekreteri Hakan Kaynar, tepkilere cevap verdi.

calendar 15 Nisan 2026 13:33
Trendyol Süper lig'de 18 Nisan Cumartesi akşamı lider Galatasaray'ı konuk edecek Gençlerbirliği, bu maç için deplasman bileti fiyatlarını 5200 TL olarak açıkladı.

Bu rakam sarı-kırmızılı kulübün tepkisini çekti. Radyospor'da Ayhan Şensoy'un sunduğu Derinpas programına katılan Gençlerbirliği Genel Sekreteri Hakan Kaynar, kulübün bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Anadolu kulüplerinin mali açıdan gelir yaratmakta zorlandığına dikkat çeken Hakan Kaynar, "Skorlar ve oyunlar kadar işin mali durumu da konuşulmalı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tribün, sponsorluk ve diğer gelirlerini bizimkiyle kıyasladığımızda dağlar kadar fark var. Biz bu gelirlerle nasıl başarılı olacağız?" ifadelerini kullandı.

"ANLAYIŞLA KARŞILAYABİLMELİ"

Sözlerine devam eden Kaynar, "Futbol taraftarlığı bir aşktır. Uzaktan sevenlerin bedeli yüksek olur. Biz yakından seviyoruz. Futbolu seven bir Galatasaray taraftarı Gençlerbirliği deplasmanına gittiğinde 5200 liraya bilet almayı anlayışla karşılayabilmeli. Bizim gelirlerimizle büyük takımların gelirleri arasında uçurum var. Galatasaray'ın Osimhen'e verdiği bonservis bedeli bizim bütçemizin tamamı. Onların sattığı forma sayısıyla bizim sattığımız forma arasında uçurum var. Geriye bize bu maçlardan gelir elde etmek kalıyor. 99 kişi çalışıyor bizim kulüpte. Bu maaşları nasıl ödeyeceğiz? Bu insanların aileleri var. Türk futbolunun Gençlerbirliği'ne, Ankaragücü'ne ve Eskişehirspor gibi takımlara ihtiyacı var. Türk futbolunun yaşaması için bu kulüplere ihtiyacı var" dedi.

"ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ"

Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirten Kaynar, "Takım fiziksel olarak iyi durumda. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların şampiyonluk mücadelesi bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"GECİKEN MAAŞ YOK"

Kısa sürede kulübün mali yapısını düzelttiklerini vurgulayan Kaynar, "Kulüpte geciken maaş yok. Geçen Cuma oyuncuların alacakları ödendi. Arda Çakmak 6 Aralık 2025'te göreve geldi. O gün Mayıs 2026 sonuna kadar 900 milyon lira ödeme görünüyordu. Şu an geldiğimiz noktada bu rakamı 250 milyon liraya indirdik. Şu an bütçe daha kolay yönetilebilir hale geldi. Puan tablosunda da iyi durumda olmadığımız için muhalif isimler olağanüstü genel kurul hesapları yapmaya başladılar. İnsan dünyayı da diğer insanları da kendisinden bilir" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
