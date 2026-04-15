15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Alperi Onar: "Finalin derbi olması çok güzel olur"

Fenerbahçe Opet, FIBA EuroLeague Women 6'lı Finali'nde tarihinin 3. Avrupa kupası için mücadele edecek. Kaptan Alperi Onar, organizasyon öncesi şampiyonluk için yüksek motivasyona sahip olduklarını söyledi.

calendar 15 Nisan 2026 12:51 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, FIBA EuroLeague Women'ı şampiyon tamamlamak için oldukça motive olduklarını söyledi.

Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Zaragoza kentinde bugün başlayacak ve 19 Nisan'da sona erecek Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda tarihinin 3. Avrupa kupası için mücadele edecek.

Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona (İspanya)-Umana Reyer (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar, organizasyon öncesi soruları yanıtladı.

Final için hazır olduklarını belirten Alperi, "Takım olarak çok motiveyiz ve heyecanlıyız. Keyfimiz yerinde çünkü hedeflediğimiz üç kupayı kazandık. Şimdi dördüncüsü için yola çıkacağız. Stewart aramıza katıldı. Onunla antrenmanlarımıza başladık. Oldukça heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli basketbolcu, 6'lı Final'de yer alan takımları yakından tanıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sezon içinde maç yaptığımız rakipler. Finale gidiyorsanız şampiyon olmak için her rakibi yenmek zorundasınız. O yüzden herkese ayrı ayrı hazırız ve motiveyiz çünkü bizim parolamız şampiyonluk. O yüzden rakip fark etmiyor. Önemli olan kendi istediklerimizi, çalıştıklarımızı orada sahaya yansıtabilmek. O yüzden kendimize daha çok odaklıyız. Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtarak kupamızı alıp döneceğimizi umuyorum."

"(Türk finali) Çok güzel olur"

Alperi Onar, Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya gelme ihtimallerinin bulunduğunu söyledi.

Böyle bir durumun Türk basketbolu açısından önemli olacağını dile getiren Alperi, "Derbi olması çok daha keyifli olur. Hem Türk basketbolu açısından hem de taraftarlar açısından çok güzel olur. Ama dediğim gibi orası çok farklı. Bütün sürprizlere açık bir turnuva. O yüzden biz şu an rakibimizin kim olacağını düşünmüyoruz. Kendi basketbolumuza odaklanıyoruz. Umarım bir Türk finali olur ve derbi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarları takımı desteklemeye davet eden milli basketbolcu, "Onlar bizim her zaman yanımızda. Avrupa Ligi deplasmanı, Türkiye ligi deplasmanı, evimizdeki maçlar... Eminim ki yine orada olacaklar. Geçen sene de oradalardı. Onları bekliyoruz. Gelemeyen bütün taraftarlarımız eminim televizyonları başından bize muhteşem enerjilerini yollayacaklar. Umuyorum ki çok güzel bir turnuva geçireceğiz. Hep beraber kupamızı kutlayacağız." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
