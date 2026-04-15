14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Galatasaray özüne dönüyor

Galatasaray'da kalan 5 haftada artık tamamen saha içine konsantre olunacak.

calendar 15 Nisan 2026 09:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Trabzonspor mağlubiyeti ve Kocaelispor beraberliğiyle elindeki 7 puanlık büyük avantajı kaybeden Galatasaray'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki yoğun toplantılar sonrası 'Konsantrasyon' kararı alındı. Sarı-kırmızılılar kalan 5 haftalık periyotta artık sadece saha içine odaklanacak. Okan Buruk, Göztepe galibiyetinden sonra Kocaelispor'u hedef alan açıklamaları nedeniyle eleştirilmişti.

Düşüşün bir başka nedeni de "Ezberlenen 11'in farklı nedenlerle değişmek zorunda kalması. Osimhen'in sürpriz sakatlığı tüm planları alt-üst etti. Sol kanatta rakiplerin korkulu rüyası olan Barış Alper santrfora çekilince verimi düştü. Onun boşluğu Sallai ile doldurulmak istendi ancak bu kez hem sol kanat hem sağ bek kaybedildi. Mauro Icardi'nin hala hazır olmaması da başka bir tartışma konusu. Bu sıkıntılara Buruk'un farklı tercihleri de eklenince tüm ahenk bozuldu.

Gençlerbirliği maçı öncesi fabrika ayarlarına dönülmesi yüksek ihtimal.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
