Lakers, LeBron'un son yılını takımda geçirmesine olumlu bakıyor

Yıldız oyuncu LeBron James ile Los Angeles Lakers cephesi, efsane oyuncunun kariyerini Los Angeles'ta tamamlaması ihtimalini açık tutuyor.



NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre, hem Lakers yönetimi hem de LeBron'un temsilcisi Klutch Sports, bu ortaklığın devam etmesini istiyor.



Fischer, "Hem Lakers hem de LeBron'un ekibi, bu ortaklığın Los Angeles'ta devam etme ihtimalini açık tutmak istiyor. LeBron'un 2026-27 sezonunda kariyerinin son yılını Lakers formasıyla geçirme ihtimali tamamen kapatılmış değil," ifadelerini kullandı.



Öte yandan Cleveland'a dönüş ya da Golden State Warriors'a transfer gibi senaryolar da gündemde kalmaya devam ediyor.



sezonunu geçiren LeBron, hâlâ elit performans sergileyerek bu hafta kariyerinin 70. "Haftanın Oyuncusu" ödülünü kazandı.



Lakers, normal sezonu 53 galibiyet - 29 mağlubiyet derecesiyle Batı Konferansı'nı dördüncü sırada tamamladı ve playoff ilk turunda Houston Rockets ile eşleşti.



Sezonun son bölümünde LeBron; yüzde 56.3 saha içi ve yüzde 50 üçlük isabetiyle 24.0 sayı, 6.0 ribaund, 9.7 asist ve 3.0 top çalma ortalamaları yakalayarak formunu bir kez daha kanıtladı.



