15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Lakers, LeBron'un son yılını takımda geçirmesine olumlu bakıyor

Yıldız oyuncu LeBron James ile Los Angeles Lakers cephesi, efsane oyuncunun kariyerini Los Angeles'ta tamamlaması ihtimalini açık tutuyor.

calendar 15 Nisan 2026 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA muhabiri Jake Fischer'ın aktardığına göre, hem Lakers yönetimi hem de LeBron'un temsilcisi Klutch Sports, bu ortaklığın devam etmesini istiyor.

Fischer, "Hem Lakers hem de LeBron'un ekibi, bu ortaklığın Los Angeles'ta devam etme ihtimalini açık tutmak istiyor. LeBron'un 2026-27 sezonunda kariyerinin son yılını Lakers formasıyla geçirme ihtimali tamamen kapatılmış değil," ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cleveland'a dönüş ya da Golden State Warriors'a transfer gibi senaryolar da gündemde kalmaya devam ediyor.

sezonunu geçiren LeBron, hâlâ elit performans sergileyerek bu hafta kariyerinin 70. "Haftanın Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Lakers, normal sezonu 53 galibiyet - 29 mağlubiyet derecesiyle Batı Konferansı'nı dördüncü sırada tamamladı ve playoff ilk turunda Houston Rockets ile eşleşti.

Sezonun son bölümünde LeBron; yüzde 56.3 saha içi ve yüzde 50 üçlük isabetiyle 24.0 sayı, 6.0 ribaund, 9.7 asist ve 3.0 top çalma ortalamaları yakalayarak formunu bir kez daha kanıtladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.