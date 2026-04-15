Tedesco'dan Guendouzi'yi koruma planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Kadıköy'de 17 Nisan Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını kazanıp, Galatasaray derbisine kayıpsız gitmek isterken, kart sınırındaki 7 oyuncusunu da kaybetmeden bunu başarmak istiyor.
Sarı-lacivertli takımda Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi, Rizespor maçında sarı kart görürse RAMS Park'taki büyük finalde forma giyemeyecek.
Ancak İtalyan hocayı en çok son haftalarda performansıyla öne çıkan Guendouzi düşündürüyor. Takımın kilit isimlerinden olan Fransız orta sahanın karşılaşmaya kulübede başlama ihtimali de düşünülüyor. Rize karşısında İsmail Yüksek- Kante ya da Fred-Kante ikilisinden birinin 11'de sahaya çıkması güçlü seçenekler arasında. Teknik heyet, hem dengeyi korumak hem de derbi öncesi risk almamak adına kararı son idmanda verecek.
