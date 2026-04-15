14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Tedesco'dan Guendouzi'yi koruma planı!

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde 7 futbolcunun sarı kart sınırında bulunması nedeniyle, Çaykur Rizespor karşısında kadroda farklı tercihlere gidilebileceği ifade ediliyor.

15 Nisan 2026 08:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Tedesco'dan Guendouzi'yi koruma planı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Kadıköy'de 17 Nisan Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını kazanıp, Galatasaray derbisine kayıpsız gitmek isterken, kart sınırındaki 7 oyuncusunu da kaybetmeden bunu başarmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımda Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi, Rizespor maçında sarı kart görürse RAMS Park'taki büyük finalde forma giyemeyecek.

Ancak İtalyan hocayı en çok son haftalarda performansıyla öne çıkan Guendouzi düşündürüyor. Takımın kilit isimlerinden olan Fransız orta sahanın karşılaşmaya kulübede başlama ihtimali de düşünülüyor. Rize karşısında İsmail Yüksek- Kante ya da Fred-Kante ikilisinden birinin 11'de sahaya çıkması güçlü seçenekler arasında. Teknik heyet, hem dengeyi korumak hem de derbi öncesi risk almamak adına kararı son idmanda verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
