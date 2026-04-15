Fenerbahçe'den menajerlere mesaj!

Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray ile farkın 2 puana düşmesiyle birlikte tamamen şampiyonluğa odaklandı. Öte yandan Türkiye Kupası'nda da hedef zafere ulaşmak. Yönetim, bu kritik süreçte önemli bir karar aldı.
Milan Skriniar'ın ismi Napoli ve Milan ile anılmaya devam ediyor. Jayden Oosterwolde için İngiltere'den ilgilenen kulüpler bulunuyor. Atletico Madrid, Archie Brown'ın transferiyle yakından ilgileniyor. İsmail Yüksek, Portekiz ve Almanya kulüplerinin takibinde yer alıyor. Dorgeles Nene ise gösterdiği performansla Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Marsilya'nın ilgisini çekmiş durumda.
KABUL EDİLMEYECEK
Ancak Fenerbahçe yönetimi, ligde bitime 5 maç kala hiçbir oyuncu için teklif değerlendirmek istemiyor. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuların menajerlerine bu konuda net bir tutum sergiledi. Takımın tamamen şampiyonluğa odaklandığını belirten yönetim, "Sezon sona ermeden hiçbir oyuncumuz için transfer görüşmesi gerçekleştirmeyeceğiz. Lig devam ederken, çok yüksek bir teklif dahi gelse rakam duymak istemiyoruz. Sizden ricamız, futbolcuların motivasyonunu etkileyecek girişimlerden kaçınmanız." mesajını iletti.
OYUNCULARDAN DA TALEP EDİLDİ
Fenerbahçe yöneticilerinin, futbolcularla da benzer bir görüşme yaparak tamamen maçlara odaklanmalarını istedikleri öğrenildi.
