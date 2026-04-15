15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Fenerbahçe'den menajerlere mesaj!

Fenerbahçe yönetimi; şampiyonluk yarışı devam ederken hiçbir futbolcu için transfer görüşmesi yapılmayacağını hem oyunculara hem de menajerlere kesin bir dille bildirdi.

calendar 15 Nisan 2026 11:15
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray ile farkın 2 puana düşmesiyle birlikte tamamen şampiyonluğa odaklandı. Öte yandan Türkiye Kupası'nda da hedef zafere ulaşmak. Yönetim, bu kritik süreçte önemli bir karar aldı.

Milan Skriniar'ın ismi Napoli ve Milan ile anılmaya devam ediyor. Jayden Oosterwolde için İngiltere'den ilgilenen kulüpler bulunuyor. Atletico Madrid, Archie Brown'ın transferiyle yakından ilgileniyor. İsmail Yüksek, Portekiz ve Almanya kulüplerinin takibinde yer alıyor. Dorgeles Nene ise gösterdiği performansla Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Marsilya'nın ilgisini çekmiş durumda.

KABUL EDİLMEYECEK
Ancak Fenerbahçe yönetimi, ligde bitime 5 maç kala hiçbir oyuncu için teklif değerlendirmek istemiyor. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcuların menajerlerine bu konuda net bir tutum sergiledi. Takımın tamamen şampiyonluğa odaklandığını belirten yönetim, "Sezon sona ermeden hiçbir oyuncumuz için transfer görüşmesi gerçekleştirmeyeceğiz. Lig devam ederken, çok yüksek bir teklif dahi gelse rakam duymak istemiyoruz. Sizden ricamız, futbolcuların motivasyonunu etkileyecek girişimlerden kaçınmanız." mesajını iletti.

OYUNCULARDAN DA TALEP EDİLDİ
Fenerbahçe yöneticilerinin, futbolcularla da benzer bir görüşme yaparak tamamen maçlara odaklanmalarını istedikleri öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
