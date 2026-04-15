15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Van Drongelen: "Yeni sistemi takıma adapte ediyoruz"

Samsunspor forması giyen Rick Van Drongelen, Beşiktaş maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Nisan 2026 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Van Drongelen: 'Yeni sistemi takıma adapte ediyoruz'
Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacakları maçta galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

Hollandalı futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son 5 haftasında oynanacakları maçtan iyi sonuçlar almak istediklerini belirterek, "Bu sürece Beşiktaş ile başlayacağız. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacağız ve bu bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın yeni sistemini takıma adapte ediyoruz." dedi.

Van Drongelen, Samsunspor'un her karşılaşmaya kazanmak için çıktığını vurgulayarak, "Beşiktaş maçını da sahamızda oynayacağız. Hedefimiz kazanmak." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
