Yarın okul var mı? 16 Nisan Perşembe okullar tatil mi?

Çantalarını hazırlamadan önce veya alarmı kurmadan hemen önce son bir umutla "Acaba yarın tatil mi?" diye araştıran öğrenciler için tablo netleşti! Peki, yarın sabah o okul zili çalacak mı?

Kısa ve net cevap: Evet, yarın (16 Nisan 2026 Perşembe) okul var ve tüm Türkiye'de eğitim-öğretim faaliyetleri KESİNTİSİZ olarak devam edecek! Takvimlerimizde 16 Nisan tarihi herhangi bir resmi veya dini bayrama, milli güne veya MEB tarafından ilan edilmiş genel bir tatile denk gelmemektedir. Bu nedenle, 81 ilimizdeki devlet okulları ve özel okulların tamamında ders zili normal saatinde çalacak ve öğrenciler sınıflarındaki yerlerini alacaktır.

"Yarın tatil değilmiş" diye üzülen öğrencilere ise ufak bir müjdemiz var! Önümüzdeki hafta Türkiye için çok büyük bir coşkuya sahne olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (önümüzdeki hafta Perşembe gününe denk geliyor) nedeniyle tüm okullarda 1 günlük resmi tatil uygulanacak ve öğrenciler bu anlamlı günde ders başı yapmayıp bayram coşkusunu yaşayacak.

Türkiye genelinde eğitim devam etse de, üzücü bir olay nedeniyle lokal bir tatil kararı bulunuyor. Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı o korkunç silahlı saldırı nedeniyle; olayın yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 20 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir. Bu okul dışındaki tüm eğitim kurumları rutin işleyişine devam etmektedir.

Öğrencilerimize yarınki derslerinde zihin açıklığı, velilerimize ise kolaylıklar diliyoruz. Alarmlarınızı kurmayı ve çantalarınızı hazırlamayı unutmayın!