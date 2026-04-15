Haber Tarihi: 15 Nisan 2026 13:52 -
Güncelleme Tarihi:
15 Nisan 2026 13:52
Yarın okul var mı? 16 Nisan Perşembe okullar tatil mi?
Bahar aylarının o tatlı rehaveti çökerken, sabah erken kalkıp okula gitmek zorunda olan milyonlarca öğrencinin aklındaki o tek ve meşhur soru yine arama motorlarının zirvesine yerleşti! Haftanın sonlarına doğru yaklaşırken, hem öğrenciler hem de çocuklarını okula hazırlayacak olan veliler, "Yarın okul var mı? 16 Nisan 2026 Perşembe günü okullar açık mı, tatil mi?" sorgularıyla internette fırtınalar koparıyor. Nisan ayındaki ara tatilin geride kalması ve yaklaşan resmi tatillerin kafa karışıklığı yaratması nedeniyle gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. İşte 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan o güncel eğitim-öğretim durumu...
Çantalarını hazırlamadan önce veya alarmı kurmadan hemen önce son bir umutla "Acaba yarın tatil mi?" diye araştıran öğrenciler için tablo netleşti! Peki, yarın sabah o okul zili çalacak mı?
16 NİSAN YARIN OKUL VAR MI? (2026 GÜNCEL DURUM)Kısa ve net cevap: Evet, yarın (16 Nisan 2026 Perşembe) okul var ve tüm Türkiye'de eğitim-öğretim faaliyetleri KESİNTİSİZ olarak devam edecek! Takvimlerimizde 16 Nisan tarihi herhangi bir resmi veya dini bayrama, milli güne veya MEB tarafından ilan edilmiş genel bir tatile denk gelmemektedir. Bu nedenle, 81 ilimizdeki devlet okulları ve özel okulların tamamında ders zili normal saatinde çalacak ve öğrenciler sınıflarındaki yerlerini alacaktır.23 NİSAN TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!"Yarın tatil değilmiş" diye üzülen öğrencilere ise ufak bir müjdemiz var! Önümüzdeki hafta Türkiye için çok büyük bir coşkuya sahne olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (önümüzdeki hafta Perşembe gününe denk geliyor) nedeniyle tüm okullarda 1 günlük resmi tatil uygulanacak ve öğrenciler bu anlamlı günde ders başı yapmayıp bayram coşkusunu yaşayacak.İSTİSNAİ DURUMLAR: SİVEREK'TEKİ O OKUL KAPALITürkiye genelinde eğitim devam etse de, üzücü bir olay nedeniyle lokal bir tatil kararı bulunuyor. Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı o korkunç silahlı saldırı nedeniyle; olayın yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 20 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir. Bu okul dışındaki tüm eğitim kurumları rutin işleyişine devam etmektedir.Öğrencilerimize yarınki derslerinde zihin açıklığı, velilerimize ise kolaylıklar diliyoruz. Alarmlarınızı kurmayı ve çantalarınızı hazırlamayı unutmayın!
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.