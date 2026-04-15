15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Beşiktaş'ta Kartal Kayra ameliyat oldu!

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

15 Nisan 2026 13:26
Sporx.com
Sakatlığı sonrası ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcunun sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta süre bulan Kartal Kayra Yılmaz, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanması planlanmıştır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
