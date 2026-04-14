De Laurentiis Konuştu: Osimhen gerçeği ve futbolda devrim planı

İtalya Serie A ekiplerinden SSC Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, hem transfer sürecine dair çarpıcı itiraflarda bulundu hem de futbolun kurallarını kökten değiştirebilecek radikal öneriler ortaya attı.



OSIMHEN İTİRAFI: "ÇOK BÜYÜK HATA YAPTIM"



De Laurentiis, PSG'nin Victor Osimhen ve Kvicha Kvaratskhelia için 200 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu itiraf etti.



Laurentiis, Conte'nin Osimhen'in satışına onay verdiğini fakat Kvaratskhelia'yi asla satmamaları gerektiğini söylediğini aktardı.



Napoli başkanı şunları söyledi:



"Conte ile çalışmaya başladığımızda, PSG ve diğer kulüplerden Victor Osimhen ve Kvara'yı birlikte satmamız için 200 milyon avroluk bir teklif aldık. Conte, "Osimhen'i satabilirsiniz, ama lütfen Kvara'yı satmayın" dedi. Bu büyük bir hataydı çünkü sonrasında babası ve menajeriyle ciddi sorunlar yaşadım. 28 yaşın altındaki herhangi bir oyuncu, üç yıllık sözleşmeden sonra neredeyse hiçbir şey ödemeden ayrılabilir. Ve bu oyuncu ve menajeri Napoli'den ayrılmaya kesinlikle kararlı oldukları için, onu satmanın en iyisi olduğuna karar verdim."



"90 DAKİKA ARTIK SIKICI"



Futbolun mevcut formatını eleştiren De Laurentiis, maç sürelerinin kısaltılması gerektiğini savundu. 90 dakikalık klasik sistem yerine, 25'er dakikalık iki devre halinde toplam 50 dakikalık maçların oynanmasını önerdi. Bu değişikliğin oyunun temposunu artıracağını ve izleyici ilgisini yükselteceğini iddia etti.



"SARI VE KIRMIZI KARTLAR KALDIRILSIN"



Deneyimli başkan, futbolun en köklü kurallarından biri olan kart sistemine de karşı çıktı. Sarı ve kırmızı kartların "modası geçmiş" olduğunu söyleyen De Laurentiis, bunun yerine süreli ceza sisteminin getirilmesini önerdi. Buna göre sarı kartlık fauller için 5 dakika, kırmızı kartlık ihlaller için ise 20 dakika oyun dışı kalma cezası uygulanmalı.



OYUN KURALLARINDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ



De Laurentiis yalnızca süre ve kart sistemiyle sınırlı kalmayarak, ofsayt kuralı ve hakem müdahaleleri konusunda da değişim çağrısı yaptı. Oyunun daha akıcı olması için küçük faullerde oyunun daha az kesilmesini ve teknik direktörlere daha fazla esneklik tanınmasını savundu.



SERIE A'DA TAKIM SAYISI AZALTILSIN



İtalya ligi için de reform isteyen Napoli Başkanı, Serie A'nın 20 takımdan 16 takıma düşürülmesi gerektiğini söyledi. Ona göre fazla maç sayısı hem oyuncuların performansını hem de futbolun genel kalitesini olumsuz etkiliyor.



"SÜPER AVRUPA ŞAMPİYONASI" HAYALİ



Avrupa futboluna dair vizyonunu da paylaşan De Laurentiis, büyük kulüplerin daha sık karşılaştığı yeni bir turnuva formatı önerdi. Mevcut yapıları eleştiren başkan, daha modern ve ticari açıdan güçlü bir "Süper Avrupa Şampiyonası" fikrini savundu.



