14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Trabzonspor'dan tarihi jest: Kale arkası biletleri 5 lira

Trabzonspor, Başakşehir maçında taraftarın tribünleri doldurması ve birlik mesajı vermesi amacıyla bilet fiyatlarını sembolik seviyelere indirerek bazı tribünleri 5 liraya kadar düşürdü.

calendar 14 Nisan 2026 20:56
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'dan tarihi jest: Kale arkası biletleri 5 lira
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta oynanacak Başakşehir maçında, bilet fiyatlarını "temsili" düzenlediklerini belirtti.

Başakşehir karşılaşmasında, Trabzonspor'un inancını, birlik ruhunu ve sarsılmaz duruşunu hep birlikte göstereceklerini ifade eden Karaman, açıklamasında "Bu özel karşılaşma öncesinde, taraftarımıza uygulanan yaptırıma karşılık biz de bilet fiyatlarımızı temsili olacak şekilde düzenledik. Amacımız, bu büyük camianın her ferdinin, yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle Papara Park'ta yerini almasını sağlamaktır. Şimdi Trabzonspor'un büyüklüğünü bir kez daha gösterme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulüp, Papara Park'taki karşılaşmada bilet fiyatlarını, VIP Platinum - B için 12 bin 500, VIP Platinum-A/C için 10 bin, VIP Gold için 7 bin 500, VIP Silver için 5 bin, batı tribünler için 200, doğu tribünler için 10, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü için 10, güney-kuzey kale arkası tribünler için ise 5 lira olarak duyurdu.

Biletler, bugün saat 21.00'de satışa sunulacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
