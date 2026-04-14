14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Karşıyaka play-off'a bileniyor

Karşıyaka yıllardır süren play-off kabusuna bu sezon son verip 2'nci Lig hedefine ulaşmaya çalışacak.

14 Nisan 2026 13:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka play-off'a bileniyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta takımdaki as oyuncuları hak mahrumiyeti cezalarını tamamladıktan sonra çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alan, son 5 maçtır kalesini gole kapatıp bu periyotta 3 kez rakiplerini 5-0 mağlup eden Karşıyaka Play-Off'a formda hazırlanıyor.

Ligde üst üste üçüncü kez play-off oynayacak Kaf-Kaf, normal sezonun son haftasında cumartesi günü Tire 2021 FK'ya konuk olduktan sonra finallere bilenecek. Karşıyaka yıllardır süren play-off kabusuna bu sezon son verip 2'nci Lig hedefine ulaşmaya çalışacak.

Play-off maçları önce tüm oyuncularının mental ve fizik olarak hazır olması için son haftalarda sahaya çıkan kadrolarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirten teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Play-off maçları öncesi takımımızın ritminin en üst seviyede olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'PLAY-OFF MAÇLARINA EN HAZIR ŞEKİLDE BAŞLAMAK İSTİYORUZ'

Basatemür, "Play-off maçlarına performansımızın en üst sevisinde olduğumuz durumda başlamak istiyoruz. Bu yüzden takımızın ritmini kaybetmemesi ve daha fazla oyuncumuzun süre alması için bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için oynayacağımız play-off maçları öncesi geçen hafta Söke 1970 önünde takımın temposu, 11'de başlayan ve sonradan giren oyuncularımızın arzu ve isteği bizleri mutlu etti. Rakibimizin de dirençli olup oyun içinde kalması bizim yüksek tempoda oynamamız için çok önemli ve değerli bir etkendi. Biz maçların tempolu ve kıran kırana geçmesini istiyoruz. Zorlu play-off maçları öncesi ligde de zorlu ve temposu yüksek olan maçlar bizim en büyük beklentimiz. Son iki hafta takımızın oyunundan memnunuz. Ritmimizi arttırarak oynamaya çalışıyoruz. İnşallah play-off maçlarına da en hazır şekilde başlamak istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde" dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
