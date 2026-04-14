Efeler Ligi'nde play-off heyecanı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında ikinci karşılaşmalar, çarşamba günü yapılacak.



Serilerde 1-0 önde olan Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, sahadan bir kez daha galip ayrılırsa finale yükselecek. Spor Toto ve Halkbank'ın kazanması halinde ise seriler üçüncü maça taşınacak.



Maç programı şöyle:



16.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)



19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)



