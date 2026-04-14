Trabzonspor'da Onuachu seferberliği!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da gözler bir yandan da sakat oyunculara çevrildi. Bordo-mavililerde özellikle Onuachu'nun durumu merak ediliyor.
Galatasaray zaferinin ardından deplasmanda Alanya'ya takılan Trabzonspor'da, Onuachu'nun yokluğu ciddi şekilde hissedilmişti. Öyle ki 2.01'lik yıldızından yoksun çıktığı 4 lig maçının sadece 1'ini kazanan Bordo-Mavililer, öncesinde Beşiktaş ile berabere kalmış, Gençlerbirliği'ne yenilmiş; sadece Kocaelispor'u yenmişti.
Türkiye Kupası'nda 1-0'lık skorla kaybedilen Alanyaspor mücadelesine yine Onuachu yoktu. Ayrıca Süper Kupa Yarı Finali'nde 4-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde de Onuachu, Nijerya Milli Takımı'ndaydı. Kısacası Onuachu yoksa, Fırtına'da sıkıntı var...
TEKKE'DEN SAĞLIK EKİBİNE TALİMAT
MR'ı çekilen ve uyluk bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Onuachu'nun tedavisi yoğun şekilde sürüyor.
Teknik direktör Fatih Tekke, tecrübeli yıldızın pazar günkü Başakşehir maçına yetişmesi için sağlık ekibine talimat verdi.
