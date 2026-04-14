14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Trabzonspor'da Onuachu seferberliği!

2.01'lik yıldızının sakatlığında Alanyaspor'a takılan Trabzonspor, Onuachu'suz çıktığı 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi.

calendar 14 Nisan 2026 12:47 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 12:48
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da gözler bir yandan da sakat oyunculara çevrildi. Bordo-mavililerde özellikle Onuachu'nun durumu merak ediliyor.

Galatasaray zaferinin ardından deplasmanda Alanya'ya takılan Trabzonspor'da, Onuachu'nun yokluğu ciddi şekilde hissedilmişti. Öyle ki 2.01'lik yıldızından yoksun çıktığı 4 lig maçının sadece 1'ini kazanan Bordo-Mavililer, öncesinde Beşiktaş ile berabere kalmış, Gençlerbirliği'ne yenilmiş; sadece Kocaelispor'u yenmişti.

Türkiye Kupası'nda 1-0'lık skorla kaybedilen Alanyaspor mücadelesine yine Onuachu yoktu. Ayrıca Süper Kupa Yarı Finali'nde 4-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde de Onuachu, Nijerya Milli Takımı'ndaydı. Kısacası Onuachu yoksa, Fırtına'da sıkıntı var...

TEKKE'DEN SAĞLIK EKİBİNE TALİMAT

MR'ı çekilen ve uyluk bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Onuachu'nun tedavisi yoğun şekilde sürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke, tecrübeli yıldızın pazar günkü Başakşehir maçına yetişmesi için sağlık ekibine talimat verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.