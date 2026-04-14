14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Altay'da gözler Deniz Kadah'ta

Afyonspor'la kümede kalma mücadelesine çıkacak Altay'da gözler santrfor Deniz Kadah'a çevrildi.

calendar 14 Nisan 2026 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında cumartesi günü evinde Afyonspor'la kümede kalma mücadelesine çıkacak Altay'da gözler santrfor Deniz Kadah'a çevrildi.

Kendisi gibi final niteliğinde maç oynayacak düşme hattındaki rakibiyle berabere kalması halinde bile lige tutunacak siyah-beyazlılarda Deniz Kadah, bu sezon ilk golünü atarak takımının kümede kalmasına katkı sağlamak istiyor.

Ligin ilk yarısında lisans sorunu nedeniyle forma giyemeyen 40 yaşındaki golcü, ikinci devrede 10 karşılaşmada görev yaptı. Üç kez ilk 11'de yer alan Deniz, toplam 413 dakika oyunda kaldı.

Altay formasıyla Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 8, 2'nci Lig'de 3 ve kupada 1 gol kaydeden Deniz Kadah, 3'üncü Lig'de ilk kez fileleri sarsmak istiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
