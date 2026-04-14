Marco Asensio için Galatasaray planı

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavi süreci sürüyor.
İspanyol yıldızı Rizespor maçına yetiştirip en azından süre alabilmesi en büyük hedef. Kritik maçta takımdaki yerini almak isteyen oyuncuyu yakından takip eden Domenico Tedesco, Galatasaray maçında oynamasını ise riske atmak istemiyor.
Bu nedenle Asensio'nun programı Galatasaray derbisine göre oluşturuldu.
Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Marco Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.
