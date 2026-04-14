13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Marco Asensio için Galatasaray planı

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun programı Galatasaray derbisine göre oluşturuldu.

calendar 14 Nisan 2026 07:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavi süreci sürüyor.

İspanyol yıldızı Rizespor maçına yetiştirip en azından süre alabilmesi en büyük hedef. Kritik maçta takımdaki yerini almak isteyen oyuncuyu yakından takip eden Domenico Tedesco, Galatasaray maçında oynamasını ise riske atmak istemiyor.

Bu nedenle Asensio'nun programı Galatasaray derbisine göre oluşturuldu.

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Marco Asensio, 13 gol attı ve 14 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
