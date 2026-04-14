14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Altınordu'yu tecrübeli ayaklar sırtladı

Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncuların katkılarıyla çıkış yakaladı.

calendar 14 Nisan 2026 13:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak derbide konuk ettiği Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala düşme hattına girmekten kurtulan Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncuların katkılarıyla çıkış yakaladı.

Buca derbisinde deneyimli stoper Eren Tokat (33) ve tecrübeli santrfor Hamza Küçükköylü'nün (29) golleriyle zafere uzanan kırmızı-lacivertlilerde bu iki ismin yanı sıra sezon ortasında takıma katılan Yılmaz Özeren (37), Sadi Karaduman (33), Abdullah Balıkuv (31), İsmail Güven (31) gibi deneyimli ayaklar ilk 11'deki yerlerini sağlamlaştırarak İzmir temsilcisinin düşme hattından kurtulmasında önemli rol oynadı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek'in vazgeçilmezleri arasına giren bu isimler takımı ligde tutmayı hedefliyor. Ara transferde kadroya katılan Gökhan Süzen (38) ise sakatlığı nedeniyle görev yapamıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
