Altınordu'yu tecrübeli ayaklar sırtladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak derbide konuk ettiği Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala düşme hattına girmekten kurtulan Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncuların katkılarıyla çıkış yakaladı.



Buca derbisinde deneyimli stoper Eren Tokat (33) ve tecrübeli santrfor Hamza Küçükköylü'nün (29) golleriyle zafere uzanan kırmızı-lacivertlilerde bu iki ismin yanı sıra sezon ortasında takıma katılan Yılmaz Özeren (37), Sadi Karaduman (33), Abdullah Balıkuv (31), İsmail Güven (31) gibi deneyimli ayaklar ilk 11'deki yerlerini sağlamlaştırarak İzmir temsilcisinin düşme hattından kurtulmasında önemli rol oynadı.



Teknik direktör Yusuf Şimşek'in vazgeçilmezleri arasına giren bu isimler takımı ligde tutmayı hedefliyor. Ara transferde kadroya katılan Gökhan Süzen (38) ise sakatlığı nedeniyle görev yapamıyor.



