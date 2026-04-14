14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Fenerbahçe'de şampiyonluk için büyük kenetlenme!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaelispor maçında puan kaybetmesinin ardından şampiyonluğa kilitlendi.

calendar 14 Nisan 2026 11:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe şampiyonluk hasretini sonlandırmak için tek ses, tek yürek... Lider Galatasaray'ın evinde Kocaelispor'a puan kaybetmesi sonrasında Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 5 hafta kalan lider Galatasaray ile olan puan farkını iyice azalttı. Düne kadar şampiyonluk şansı Galatasaray'ın performansına bağlı olan sarı-lacivertliler, aradaki puan farkını 2'ye düşürürken artık kendi göbeğini kendisi kesecek duruma geldi. Sarı lacivertli camiada şampiyonluk umutları iyice arttı.

YÖNETİMİN İNANCI ÇOK YÜKSEK

Galatasaray-Kocaeli maçının bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe'de şampiyonluk sesleri daha da fazla yükselmeye başladı.

Fenerbahçe, belki de bu sezon şampiyonluğa ilk kez bu kadar çok inanmaya başladı. Başkan Sadettin Saran'dan futbolculara, futbolculardan taraftara kadar herkes şampiyonluk özleminin bu sezon sona ereceği görüşünde birleşti.

Fenerbahçe, sezonu mutlu sonla tamamlanmak için kenetlendi. Yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile sürekli görüşme halinde olduğu ve "Sezon sonunda şampiyon biz olacağız. Teknik ekibe ve futbolculara olan güvenimiz tam" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
