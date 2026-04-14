Fenerbahçe'de şampiyonluk için büyük kenetlenme!

Fenerbahçe şampiyonluk hasretini sonlandırmak için tek ses, tek yürek... Lider Galatasaray'ın evinde Kocaelispor'a puan kaybetmesi sonrasında Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaştı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 5 hafta kalan lider Galatasaray ile olan puan farkını iyice azalttı. Düne kadar şampiyonluk şansı Galatasaray'ın performansına bağlı olan sarı-lacivertliler, aradaki puan farkını 2'ye düşürürken artık kendi göbeğini kendisi kesecek duruma geldi. Sarı lacivertli camiada şampiyonluk umutları iyice arttı.
YÖNETİMİN İNANCI ÇOK YÜKSEK
Galatasaray-Kocaeli maçının bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe'de şampiyonluk sesleri daha da fazla yükselmeye başladı.
Fenerbahçe, belki de bu sezon şampiyonluğa ilk kez bu kadar çok inanmaya başladı. Başkan Sadettin Saran'dan futbolculara, futbolculardan taraftara kadar herkes şampiyonluk özleminin bu sezon sona ereceği görüşünde birleşti.
Fenerbahçe, sezonu mutlu sonla tamamlanmak için kenetlendi. Yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco ile sürekli görüşme halinde olduğu ve "Sezon sonunda şampiyon biz olacağız. Teknik ekibe ve futbolculara olan güvenimiz tam" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.
