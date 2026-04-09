TUS ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 TUS 1. Dönem sonuçları

Branş tercihleri, kadro dağılımları ve puan hesaplamalarıyla uykuları kaçan binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten TUS sonuçları açıklandı mı ve ÖSYM sistemi sonuçları ne zaman erişime açacak?

Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla ÖSYM 2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları henüz resmi olarak açıklanmamıştır! Ancak takvime göre sonuçlar, 15 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine resmen sunulacaktır. Sınavın tamamlanmasının ardından başlayan zorlu değerlendirme süreci titizlikle sona yaklaşırken, gözler ÖSYM'nin sonuç takviminde işaret ettiği o kritik güne çevrilmiş durumdadır.

Hekimlerin aylarca hazırlandığı zorlu sınavın ardından optik formların okunması ve itirazların değerlendirilmesi aşaması tamamlanmak üzere. Eğitim uzmanları, ÖSYM'nin resmi takvimine dikkat çekerek değerlendirme sürecinin bittiğini belirtiyor ve 15 Nisan Çarşamba günü sonuçların (genel ÖSYM duyuru şablonlarına dayanarak genellikle saat 10.00 itibarıyla) kamuoyuyla paylaşılacağını hatırlatıyor. Bu şablona göre, sonuçların sisteme yüklenmesi an meselesi olarak görülüyor.

ÖSYM yönetimi dijital panolarını sonuçların ilanına hazırlarken, masada net olan bazı kurallar var:

Sorgulama Ekranı (sonuc.osym.gov.tr): Sonuçlar açıklandığı anda binlerce adayın akın edeceği resmi ve tek sistem sonuc.osym.gov.tr olacak. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile saniyeler içinde giriş yapabilecek. Basılı belge gönderimi kesinlikle yapılmayacak.

45 Puan Kuralı ve Tercihler: Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih takvimi de şekillenecek. Uzmanlık programlarına yerleştirme yapılabilmesi için adayın Mesleki Bilgi Sınavı puanının en az 45 olması şartı aranıyor. Bu barajın altında kalanlar için tercih ekranı açılmayacak.

Yabancı Dil Yeterliliği: Hekimlerin uzmanlık yerleştirmesi için yabancı dil yeterliliği şartını sağlaması zorunlu. Bu şartı belgeleyemeyen adayların bilgisayar ortamında yerleştirmesi yapılsa dahi atama süreci tamamlanmayıp iptal edilecek.

Sonuç olarak; zorlu kitapçıklar bırakıldı, netler hesaplandı ve şimdi gözler tamamen ÖSYM'nin sonuç ekranlarında. 15 Nisan'da gelecek o resmi "açıklandı" duyurusu, 2026 TUS 1. döneminin gidişatını ve binlerce hekimin uzmanlık kaderini belirleyecek.