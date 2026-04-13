Teşkilat Uzay diziden ayrıldı mı? Uzay öldü mü?

Düşmanın planını engellemek için hayatını riske atarak öne atılan Uzay'ın o trajik son sahnesi, ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu. Peki, bu efsanevi karakter için yolun sonu mu geldi?

Kısa ve net cevap: An itibarıyla Uzay karakterinin ölüp ölmediği ve Serdar Yeğin'in diziden ayrılıp ayrılmadığı kesinleşmemiştir! Yayınlanan 177. bölüm finalinde Uzay'ın ağır bir şekilde vurulduğu görülse de, karakterin akıbetine dair ne yapımcı şirketten ne de Serdar Yeğin'in kendisinden henüz resmi bir veda açıklaması gelmedi.

Dizi dünyasında bu tarz "büyük ölüm" sahnelerinin genellikle izleyiciyi merakta bırakmak ve gelecek haftanın heyecanını zirveye taşımak için kullanılan güçlü bir senaryo hamlesi olduğu biliniyor. Dolayısıyla Uzay'ın "ölümün kıyısından" dönme ihtimali hala çok yüksek!

Sevilen karakterin yaşayıp yaşamadığı sorusunun kesin yanıtı, 19 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanacak olan Teşkilat 178. bölümde netlik kazanacak.

Hastanede Kritik Müdahale: Senaryo gereği ağır yaralanan Uzay'ın hastaneye kaldırılması ve ekibin onu kurtarmak için zamanla yarışması bekleniyor.

İzleyiciden Büyük İsyan: İlk sezondan beri dizide olan ve izleyiciyle büyük bir bağ kuran Uzay karakterinin olası bir ölümü seyirciden şimdiden büyük tepki çekti. Sosyal medyada karakterin dizide kalması için yoğun bir baskı bulunuyor.