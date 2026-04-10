Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 18:48 -
Güncelleme Tarihi:
10 Nisan 2026 18:48
VakıfBank - Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta?
Türk voleybolunun iki büyük devi, Sultanlar Ligi şampiyonluk kupası için parkeye iniyor ve filelerde kelimenin tam anlamıyla ateş bacayı sarıyor! 2025-2026 sezonunun kraliçesini belirleyecek olan o nefes kesen final serisinde, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ezeli rakibi VakıfBank'ın konuğu oluyor. Serinin ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan VakıfBank'ın 1-0'lık üstünlüğü bulunurken, Sarı Melekler bu kritik virajda durumu eşitlemek ve şampiyonluk ateşini yeniden harlamak için parkeye çıkıyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok aratılan "VakıfBank Fenerbahçe final maçı ne zaman? FB VakıfBank voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?" sorguları spor gündeminin zirvesine yerleşti. İşte milyonları ekran başına kilitleyecek o devasa final eşleşmesinin takvimi ve maç öncesi son dakika detayları…
Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı bu yüksek gerilimli mücadelede taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, parkede fırtınalar estirecek o dev maç saat kaçta başlıyor ve serinin geri kalanı nasıl şekillenecek?
VAKIFBANK - FENERBAHÇE FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (11 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 2. maçı olan dev VakıfBank - Fenerbahçe Medicana mücadelesi, YARIN (11 Nisan 2026 Cumartesi) oynanacaktır! VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik mücadelede heyecanı başlatacak ilk servis, Türkiye saati ile tam 17.00'de atılacak.VAKIFBANK - FB MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?Dev maçın yayın hakları TRT'de bulunuyor:Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek VakıfBank - Fenerbahçe maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından tüm Türkiye'ye şifresiz ve naklen olarak yayınlanacak.FİNAL SERİSİNDE SON DURUM VE MAÇ TAKVİMİ5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet alan takımın 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı dev seride VakıfBank'ın an itibarıyla 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Şampiyonluk düğümünü çözecek seride kalan maçların güncel programı ise şu şekilde:Final 2. Maç: 11 Nisan 2026 Cumartesi | 17.00 | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)Final 3. Maç: 13 Nisan 2026 Pazartesi | 19.00 | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)Final 4. Maç (Gerekirse): 16 Nisan 2026 Perşembe | 19.00 | Fenerbahçe Medicana - VakıfBank
Final 5. Maç (Gerekirse): 19 Nisan 2026 Pazar | 19.00 | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana
