VakıfBank - Fenerbahçe final maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı bu yüksek gerilimli mücadelede taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, parkede fırtınalar estirecek o dev maç saat kaçta başlıyor ve serinin geri kalanı nasıl şekillenecek?

Kısa ve net cevap: Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 2. maçı olan dev VakıfBank - Fenerbahçe Medicana mücadelesi, YARIN (11 Nisan 2026 Cumartesi) oynanacaktır! VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik mücadelede heyecanı başlatacak ilk servis, Türkiye saati ile tam 17.00'de atılacak.

Dev maçın yayın hakları TRT'de bulunuyor:

Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek VakıfBank - Fenerbahçe maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından tüm Türkiye'ye şifresiz ve naklen olarak yayınlanacak.

5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet alan takımın 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı dev seride VakıfBank'ın an itibarıyla 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Şampiyonluk düğümünü çözecek seride kalan maçların güncel programı ise şu şekilde:

Final 2. Maç: 11 Nisan 2026 Cumartesi | 17.00 | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)

Final 3. Maç: 13 Nisan 2026 Pazartesi | 19.00 | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)

Final 4. Maç (Gerekirse): 16 Nisan 2026 Perşembe | 19.00 | Fenerbahçe Medicana - VakıfBank

Final 5. Maç (Gerekirse): 19 Nisan 2026 Pazar | 19.00 | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana