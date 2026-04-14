Fenerbahçe'de Skriniar için kırmızı alarm!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar için kırmızı alarm verildi.
Slovak oyuncunun Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Rizespor maçında sahaya çıkması için özel planlama yapılıyor.
Kayseri deplasmanında 11'de başlayan Milan Skriniar, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yaptı. Ancak tecrübeli stoper, artan ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve devre arasında oyundan alındı.
Sağlık ekibi, Skriniar konusunda temkinli davranma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bazı antrenmanlara tedbir amaçlı katılmayacağı, daha çok maçlara odaklı bir programla sahaya çıkacağı öğrenildi.
31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sonrasında milli arada ülkesine gitse de sahaya çıkmamıştı. Adductor kas yırtığı problemi bulunan oyuncunun sezon sonuna kadar çıkabileceği en yüksek sayıda maçta sahada olmak istediği, gerçek tedavisinin ise sezon bitiminde yapılacağı öğrenildi.
