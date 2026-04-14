13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Fenerbahçe'de Skriniar için kırmızı alarm!

Fenerbahçe'de sağlık heyeti, sakatlığı bulunan Milan Skriniar için temkinli davranma kararı aldı.

14 Nisan 2026 07:43
Fenerbahçe'de Milan Skriniar için kırmızı alarm verildi.

Slovak oyuncunun Cuma günü Kadıköy'de oynanacak Rizespor maçında sahaya çıkması için özel planlama yapılıyor.

Kayseri deplasmanında 11'de başlayan Milan Skriniar, karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yaptı. Ancak tecrübeli stoper, artan ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve devre arasında oyundan alındı.

Sağlık ekibi, Skriniar konusunda temkinli davranma kararı aldı. Yıldız oyuncunun bazı antrenmanlara tedbir amaçlı katılmayacağı, daha çok maçlara odaklı bir programla sahaya çıkacağı öğrenildi.

31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sonrasında milli arada ülkesine gitse de sahaya çıkmamıştı. Adductor kas yırtığı problemi bulunan oyuncunun sezon sonuna kadar çıkabileceği en yüksek sayıda maçta sahada olmak istediği, gerçek tedavisinin ise sezon bitiminde yapılacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
