Mauro Icardi; the end!

Galatasaray'da Mauro Icardi için artık geri sayıma geçildi.
Son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Arjantinli yıldız, Göztepe ve Kocaeli maçlarında sadece 15 dakika süre alabildi.
Hatta Okan Buruk, Kocaeli önünde yenen gol sonrası Icardi'yi oyuna almak için tam 8 dakika bekleyerek tavrını net şekilde gösterdi.
Icardi'nin Osimhen'in Gençlerbirliği maçıyla beraber sahalara dönmesinin ardından tamamen kulübeye hapsolması bekleniyor.
MECBUR KALMADIKÇA OYNAMAYACAK
İddialara göre Okan Buruk artık kalan bölümde Tangocu'yu mecbur kalmadıkça oynatmayı düşünmüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Icardi'ye yeni sözleşme önerilmesi de beklenmiyor.
