14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Galatasaray - Fenerbahçe: Süper final ihtimali!

Derbi yine berabere biter ve puanlar eşitlenirse ikili averaja bakılmıyor. Deplasman golünün de bir geçerliliği yok. Puan tablosunda averaj ve atılan goller eşitse bir final maçı oynanacak.

calendar 14 Nisan 2026 11:11
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de şampiyonluğa 5 maç kala gözler şimdiden Rams Park'ta oynanacak derbiye çevrildi.

26 Nisan'daki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde büyük olasılıkla düğüm çözülecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi ve Aslan'ın kalan haftalarda 2 puanlık avantajını kaybetmesi halinde işler karışacak.

Kadıköy'deki randevuda 1-1 berabere kalan ezeli rakipler yine birbirlerine üstünlük sağlayamazsa ikili averaj kuralı otomatik olarak ortadan kalkacak.

Talimatlara göre deplasman golünün de bir geçerliliği yok. Puan, genel averaj ve tabloda atılan gollerin sayısı eşit olursa süper final oynanacak.

DEPLASMAN GOLÜ GEÇERLİ DEĞİL

Galatasaray'ın derbide berabere kalma kredisi var fakat diğer maçlarını kazanmak zorunda. F.Bahçe de 5 maçı kazanırsa hiçbir sonuca bakmıyor.

Düşük bir ihtimal gibi görünse de her şeyin eşit gelmesi halinde 9. maddede puan usulü ve averaj sistemi şunları söylüyor:

"TEK MAÇLI BİR FİNAL OYNANIR"

"Aynı puana sahip takım sayısı iki ise önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan üstünlüğüne, eşitlik varsa bu maçlardaki gol averajına bakılır. Gollerde eşitlik varsa deplasmanda gol atan takım üstün sayılmaz.

Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımların gol averajları da eşitse daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır."

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
