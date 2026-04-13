13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
0-031'
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
0-131'
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
1-131'
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-031'
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Galatasaray'dan tribün iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın sahasında Kocaelispor ile berabere kaldığı maçın ardından, deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet verilmediğine dair sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin kulüpten açıklama geldi.

calendar 13 Nisan 2026 19:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada, deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Galatasaray ise söz konusu iddialar için şu açıklamayı yaptı:
"Galatasaray-Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibariyle 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir"

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 8 13 8 32 37 37
8 Gaziantep FK 29 9 10 10 38 47 37
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 29 8 9 12 37 40 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 29 5 8 16 19 41 23
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
