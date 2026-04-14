14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Domenico Tedesco: "Artık ipler bizim elimizde"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularıyla yaptığı toplantıda şampiyonluk mesajı verdi.

calendar 14 Nisan 2026 10:54
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco: 'Artık ipler bizim elimizde'
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

PUAN FARKI İKİYE DÜŞTÜ

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray sahasında Kocaelispor ile berabere kalmasının ardından puan farkını ikiye düşürdü.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde takımıyla yaptığı toplantıda, "6 final maçımız kaldı. Rakiplerimiz kayıp yaşayacaktır. 6'da 6 galibiyet, bizi mutlu sona ulaştırır." ifadelerini sarf etmişti.

"ARTIK İPLER BİZİM ELİMİZDE"

Genç teknik adam, Galatasaray'ın puan kaybı yapmasının ardından oyuncularla bir araya gelerek şu ifadeleri sarf etti:

"Karagümrük'e kaybettiğimiz maçtan sonra, yarışın bu hale geleceğine muhtemelen kimse inanmazdı. Futbolda bunların yaşandığını bildiğim için hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Bizim için en önemli gelişme, artık iplerin tamamen elimizde olması. Stresli bir şekilde rakibin alacağı sonuçları bekleme dönemimiz bitti. Önümüzde 5 final maçımız kaldı. Hepsini kazanarak mutlu sona ulaşacağız."




SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
