Domenico Tedesco: 'Artık ipler bizim elimizde'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
PUAN FARKI İKİYE DÜŞTÜ
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray sahasında Kocaelispor ile berabere kalmasının ardından puan farkını ikiye düşürdü.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde takımıyla yaptığı toplantıda, "6 final maçımız kaldı. Rakiplerimiz kayıp yaşayacaktır. 6'da 6 galibiyet, bizi mutlu sona ulaştırır." ifadelerini sarf etmişti.
"ARTIK İPLER BİZİM ELİMİZDE"
Genç teknik adam, Galatasaray'ın puan kaybı yapmasının ardından oyuncularla bir araya gelerek şu ifadeleri sarf etti:
"Karagümrük'e kaybettiğimiz maçtan sonra, yarışın bu hale geleceğine muhtemelen kimse inanmazdı. Futbolda bunların yaşandığını bildiğim için hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Bizim için en önemli gelişme, artık iplerin tamamen elimizde olması. Stresli bir şekilde rakibin alacağı sonuçları bekleme dönemimiz bitti. Önümüzde 5 final maçımız kaldı. Hepsini kazanarak mutlu sona ulaşacağız."
