14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Kemerburgaz'da sıkıyönetim ilanı!

Yaşanan puan kayıplarının ardından Galatasaray yönetimi tesislerde sıkıyönetim ilan etti. Kalan 5 haftada Kemerburgaz'a bazı kurallar getirilecek. Futbol takımı artık her maç öncesinde kampa girecek

14 Nisan 2026 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kemerburgaz'da sıkıyönetim ilanı!
Son haftalarda suskun kalan Galatasaray yönetimi, takımdaki kötü gidişi durdurmak için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı takımda son 3 haftada yaşanan 5 puan kaybı sonrasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile fark 2 puana düşünce Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler işi sıkı tutmaya karar verdi. Kemerburgaz Tesisleri'nde adeta OHAL ilan edildi.

Kalan 5 haftada yönetim bir takım kurallar getirerek işin ciddiyetini gözler önüne serecek. İlk iş Kemerburgaz'ı boş bırakmamak olacak.

KAVUKCU AYRILMAYACAK

Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kalan 5 haftada Kemerburgaz'da yatıp, kalkacak.

Futbolcuları yalnız bırakmayacak olan Kavukcu, herkesle yakından ilgilenecek. Ayrıca maçlar öncesinde takım kampa girerek sadece rakiplere odaklanacak. Kemerburgaz'a giriş ve çıkışlar kısıtlanacak.

Başkan Dursun Özbek de her hafta takımın bir antrenmanını kenardan takip ederek oyunculara moral verecek. Ayrıca teknik heyetle de bir görüşme planlanıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
