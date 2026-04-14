Okan Buruk: 'Kulaklarını tıka, sahaya odaklan!'

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray yönetim işe el koydu!
Kemerburgaz'da pazartesi günkü idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren Okan Hoca "Puanlar kaybettik ama şampiyonluğu kaybetmedik. Hala her şey bizim elimizde." dedi.
Okan Buruk, "Kalan beş haftada eleştirilere kulaklarınızı tıkayın ve sahaya odaklanın." ifadelerini kullandı.
"SİZE GÜVENİYORUM"
Başkan Dursun Özbek de Kemerburgaz'da artık daha fazla görünme kararı aldı.
Özbek oyunculara "Size güveniyorum" diyerek moral verecek.
