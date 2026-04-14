Talisca'dan tekliflere kapalı kapı

Fenerbahçe'de bu sezon resmi maçlarda attığı 23 golle kariyer rekorunu kırmaya doğru emin adımlarla ilerleyen Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya'dan talipler çıktı.
Corinthians ve Flamengo'nun devre arasından itibaren tecrübeli futbolcunun durumunu takip ettiği ve yazın somut adımlarda bulunacağı öğrenildi.
Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen ve kontratını 2028 yılına kadar uzatan 32 yaşındaki futbolcu ise kesinlikle sarı-lacivertlilerden ayrılmayı düşünmüyor.
