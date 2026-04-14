14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Matteo Guendouzi'ye doğum günü kutlaması

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'nin doğum günü kutlandı.

calendar 14 Nisan 2026 14:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye doğum günü kutlaması yapıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Matteo Guendouzi için Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yeni yaşına giren Matteo Guendouzi, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.

Kutlamada teknik ekibimiz ve oyuncularımız, futbolcumuzu tebrik ederken, Matteo Guendouzi de bu jestten dolayı herkese teşekkür etti."









TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
