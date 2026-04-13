Haber Tarihi: 13 Nisan 2026 13:14 -
Güncelleme Tarihi:
13 Nisan 2026 13:14
Son dakika: Okan Buruk istifa mı etti?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının alev alev yandığı şu günlerde, Galatasaray cephesinde sular bir türlü durulmuyor! 12 Nisan 2026 Pazar akşamı RAMS Park'ta oynanan ve 1-1'lik sürpriz beraberlikle sonuçlanan Kocaelispor maçının ardından stadyumda yükselen çatlak sesler, sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Kritik puan kayıplarının ardından milyonlarca sarı-kırmızılı taraftar ve spor kamuoyu arama motorlarına akın ederek günün o en çok merak edilen sorusunu sorgulamaya başladı: Okan Buruk istifa mı etti? Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk görevden ayrılacak mı? Taraftarın istifa baskısına deneyimli çalıştırıcı ne yanıt verdi? İşte Florya'dan sızan son dakika bilgileri ve o sarsıcı açıklamaların perde arkası...
Şampiyonluk yolunda yara alan Cimbom'da teknik heyetin akıbetini merak eden futbol tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Okan hoca gemiyi terk ediyor mu?
OKAN BURUK İSTİFA ETTİ Mİ? (NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk istifa ETMEMİŞTİR ve görevinin başındadır! Dün akşam Kocaelispor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından düzenlenen basın toplantısında iddialara ve eleştirilere son noktayı koyan tecrübeli teknik adam, istifa gibi bir düşüncesinin olmadığını ve şampiyonluk hedefine tam inançla bağlı olduklarını çok net bir şekilde dile getirdi.OKAN BURUK'TAN İSTİFA İDDİALARINA NET YANIT: "YİNE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"Maç sonu yaptığı açıklamalarda puan kaybının üzüntüsünü yaşadıklarını ancak avantajın hala kendilerinde olduğunu vurgulayan Okan Buruk, şu kritik ifadeleri kullandı:"Avantaj Hala Bizde:" "1-1'lik beraberlikle buradan ayrıldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak oyuncularıma güveniyorum. Onlarla daha önce çok büyük başarılara ulaştık. Yine avantaj bizde, önde olan biziz, yine şampiyon biz olacağız diye düşünüyorum."Yorgunluk ve Fikstür Vurgusu: Takımın fiziksel ve mental yorgunluğuna da dikkat çeken Buruk, "Bu sene çok büyük maç sayısına ulaştık, 47. maçımıza çıktık. Takım üzerinde yorgunluklar, sakatlıklar, form düşüklüğü olabiliyor. Bir haftada 3 maç oynamak yoruyor." dedi."Kafamda Hiçbir Şey Değişmedi:" Eleştirilere rağmen inancını koruduğunu belirten başarılı çalıştırıcı sözlerini şöyle noktaladı: "Puan ve avantajımızı kaybettik ama kendimize güvenimizi kaybetmedik. En güçlü şekilde maçlarımıza hazırlanacağız. Onlarla yine şampiyonluğu kutlayacağız."Kısacası; Okan Buruk istifa etmedi ve takımın başında şampiyonluk yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor.
