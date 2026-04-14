14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Williamson: "Bu yaz, farklı bir yaz olacak"

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, NBA kariyerinin ilk yedi sezonunda henüz bir playoff maçına çıkamamış olmanın yarattığı hayal kırıklığıyla bu yaz için "farklı bir yaklaşım" benimseyeceğini açıkladı.

calendar 14 Nisan 2026 11:51
Williamson: 'Bu yaz, farklı bir yaz olacak'
New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, NBA kariyerinin ilk yedi sezonunda henüz bir playoff maçına çıkamamış olmanın yarattığı hayal kırıklığıyla bu yaz için "farklı bir yaklaşım" benimseyeceğini açıkladı.

Sezon boyunca fiziksel olarak daha dayanıklı bir görüntü sergilemesinden memnun olduğunu dile getiren Williamson, bireysel performansından ise tamamen tatmin olmadığını belirtti. Pelicans'ın onun oynadığı 62 maçın yalnızca 22'sini kazanması da yıldız oyuncunun rahatsız olduğu bir diğer nokta oldu.

"Performansım fena değildi ama 'iyiydi' demek istemiyorum çünkü play-in turnuvasına bile kalamadık," diyen Williamson, bireysel gelişimi için çalışması gereken birçok alan olduğunu ifade etti.

"Hücumda daha öngörülemez olmak istiyorum. Sahada farklı bölgelerden hücum edebilmeliyim. Bu sezon bunu yeterince iyi yapamadım. Takımım için daha fazlasını yapmak istiyorum," dedi.

2019 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon üst üste 35 maça çıkarak kariyer rekoru kırdı. Toplam maç sayısında ise yalnızca 2023-24 sezonunun (70 maç) gerisinde kaldı.

Williamson, kariyeri boyunca diz, el, ayak ve özellikle hamstring sakatlıkları nedeniyle toplam 556 maçın 280'ini kaçırdı.

"Bu sezon en gurur duyduğum şey, yaşadığım sakatlıklardan ne kadar hızlı dönebildiğim," diyen yıldız oyuncu, sezonun son üç maçında dinlendirilmesine rağmen aslında 65 maça çıkabilecek durumda olduğunu belirtti.

Takım arkadaşı Dejounte Murray ise Williamson'ın gelişimine dikkat çekerek, "Artık olayı kavradığını düşünüyorum. Vücuduna ve zihnine iyi bakmaya devam etmeli," dedi.

Williamson, artan maç sürelerinin kendisini diğer takımlar için daha cazip hale getirebileceğini kabul etse de takas edilmek istemediğini açıkça ifade etti:

"New Orleans benim yuvam. Bunu sadece kameralar önünde söylemiyorum. Sezon dışında birçok oyuncu şehirden ayrılıyor, ben burada yaşıyorum. 19 yaşımdan beri buradayım," dedi.

Ayrıca organizasyonun basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olan efsane isim Joe Dumars'a duyduğu güveni de vurguladı.

Williamson'ın yeni sezon hedefi ise oldukça net: 75-82 maç arası oynayarak nihayet playoff sahnesine çıkmak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
