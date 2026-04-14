Michael Porter Jr. Brooklyn'de kalmak istiyor

Brooklyn Nets forması giyen Michael Porter Jr., sözleşmesinin kritik dönemine girerken geleceğine dair önemli mesajlar verdi.



Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Porter Jr., Nets ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istediğini açıkça dile getirdi.



Erik Slater'a konuşan oyuncu,

"Eğer karar bana bağlı olsaydı, bu organizasyonla sözleşme uzatmak isterdim. Brooklyn'de uzun yıllar geçirmek, burayı evim yapmak ve bu kulübün yükselişine tanıklık etmek istiyorum," dedi.



Bu sezon Brooklyn'de kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Porter Jr., maç başına 24.2 sayı, 7.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarıyla oynadı.



Yıldız oyuncunun gösterdiği bu performans, Nets yönetiminin gelecekteki yapılanma planlarında önemli bir rol oynayabileceğine işaret ederken, olası bir sözleşme uzatma görüşmesinin yaz döneminde gündeme gelmesi bekleniyor.



