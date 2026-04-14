14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Michael Porter Jr. Brooklyn'de kalmak istiyor

Brooklyn Nets forması giyen Michael Porter Jr., sözleşmesinin kritik dönemine girerken geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

calendar 14 Nisan 2026 15:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Porter Jr., Nets ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istediğini açıkça dile getirdi.

Erik Slater'a konuşan oyuncu,
"Eğer karar bana bağlı olsaydı, bu organizasyonla sözleşme uzatmak isterdim. Brooklyn'de uzun yıllar geçirmek, burayı evim yapmak ve bu kulübün yükselişine tanıklık etmek istiyorum," dedi.

Bu sezon Brooklyn'de kariyerinin en iyi performanslarından birini sergileyen Porter Jr., maç başına 24.2 sayı, 7.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarıyla oynadı.

Yıldız oyuncunun gösterdiği bu performans, Nets yönetiminin gelecekteki yapılanma planlarında önemli bir rol oynayabileceğine işaret ederken, olası bir sözleşme uzatma görüşmesinin yaz döneminde gündeme gelmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.