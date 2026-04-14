Okan Buruk, Osimhen'den fedakarlık istedi

Son üç haftada kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yolunda ipleri rakiplerinin eline veren Galatasaray, şampiyonluk yarışını kaybetmemek adına Victor Osimhen'i sahalara erken dönmeye ikna edecek.
Zirve yarışında önce Trabzonspor yenilgisi, ardından da Kocaelispor ile berabere kalan sarı kırmızılılar puan avantajını kaybetti.
Osimhen'in oynamadığı lig, kupa ve Avrupa maçlarında büyük darbeler yiyen sarı kırmızılılar, şampiyonluğa da havlu atmamak için yıldız golcüyü sahalara 10 gün erken döndürmek için yoğun bir çaba içine girdi.
BEŞ MAÇ DA KRİTİK
Galatasaray, kalan beş haftada şampiyonluk yarışını da kaybetmemek için Osimhen'e acil şekilde ihtiyaç duyuyor.
Geçtiğimiz hafta hafif koşulara başlayan Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinden de önce sahalara dönmesi için sağlık ekibi seferber olmuş durumda.
"SANA İHTİYACIMIZ VAR, YALNIZ BIRAKMA"
Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncuyla görüşerek "Tam olarak iyileşmediğini biliyorum ancak sana ihtiyacımız var. Kritik haftalarda bizi yalnız bırakma!" çağrısı yaptı.
Osimhen'in de riski göze olarak Gençlerbirliği maçında sahaya çıkması bekleniyor.
ICARDI SIFIR ÇEKTİ
Galatasaray'ın gol kralı ünvanlı golcüsü Mauro İcardi, Osimhen'in yokluğunda ilaç olamadı.
Buruk, formsuz oyuncusunu son iki maçta kulübeye çekti. Kocaeli maçında 80'de oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, bir isabetsiz şut çekti, topla üç kere buluştu, ikisini kaybetti.
