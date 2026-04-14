14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Okan Buruk, Osimhen'den fedakarlık istedi

Galatasaray'da artık bütün gözler Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e döndü. Sarı kırmızılılar golcü oyuncusundan mahrum çıktığı üç kulvarda da büyük hüsranlar yaşadı. Okan Hoca "Sensiz olmuyor" diyerek Osimhen'den fedakarlık istedi…

14 Nisan 2026 09:06
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Osimhen'den fedakarlık istedi
Son üç haftada kaybettiği 5 puanla şampiyonluk yolunda ipleri rakiplerinin eline veren Galatasaray, şampiyonluk yarışını kaybetmemek adına Victor Osimhen'i sahalara erken dönmeye ikna edecek.

Zirve yarışında önce Trabzonspor yenilgisi, ardından da Kocaelispor ile berabere kalan sarı kırmızılılar puan avantajını kaybetti.

Osimhen'in oynamadığı lig, kupa ve Avrupa maçlarında büyük darbeler yiyen sarı kırmızılılar, şampiyonluğa da havlu atmamak için yıldız golcüyü sahalara 10 gün erken döndürmek için yoğun bir çaba içine girdi.

BEŞ MAÇ DA KRİTİK

Galatasaray, kalan beş haftada şampiyonluk yarışını da kaybetmemek için Osimhen'e acil şekilde ihtiyaç duyuyor.

Geçtiğimiz hafta hafif koşulara başlayan Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinden de önce sahalara dönmesi için sağlık ekibi seferber olmuş durumda.

"SANA İHTİYACIMIZ VAR, YALNIZ BIRAKMA"

Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncuyla görüşerek "Tam olarak iyileşmediğini biliyorum ancak sana ihtiyacımız var. Kritik haftalarda bizi yalnız bırakma!" çağrısı yaptı.

Osimhen'in de riski göze olarak Gençlerbirliği maçında sahaya çıkması bekleniyor.

ICARDI SIFIR ÇEKTİ

Galatasaray'ın gol kralı ünvanlı golcüsü Mauro İcardi, Osimhen'in yokluğunda ilaç olamadı.

Buruk, formsuz oyuncusunu son iki maçta kulübeye çekti. Kocaeli maçında 80'de oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, bir isabetsiz şut çekti, topla üç kere buluştu, ikisini kaybetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
