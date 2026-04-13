Erzurumspor'dan Süper Lig için dev adım!

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde lider Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u konuk etti.



Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.



Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.



SÜPER LİG'E ÇIKABİLİR



Öte yandan Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'un Sakaryaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.



ERZURUMSPOR'DA ŞOK SAKATLIK





Karşılaşmanın 10. dakikasında Erzurumspor kalecisi Orbanic, bir pozisyon sonrası yere düşerken kale ağlarına takıldığı için sakatlandı.



Orbanic, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye götürüldü. Obranic'in yerine Ekan Anapa oyuna girdi.



Bu galibiyetle puanını 78'e çıkaran Erzurumspor FK, liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 42 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.





Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Emrah Türkyılmaz



Erzurumspor FK: Orbanic (Dk. 14 Erkan Anapa), Yakup Kırtay (Dk. 31 Mustafa Yumlu), Gerxhaliu, Baiye, Erenn Tozlu (Dk. 71 Adem Kabak), Giorbelidze, Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 71 Sylla), Benhur Keser (Dk. 80 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 79 Hüsamettin Yener)



Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk.73 Onur Öztonga), Abdulsamet Kırım, Kouagba, Lima (Dk.64 Eren Dikbasan) , Barış Alıcı (Dk. 73 Baluta), Harun Alpsoy, Mustafa Alptekin Çaylı, Doğan Can Davas (Dk.86 Burak Topçu), Arda Usluoğlu, Gökhan Akkan (Dk. 46 Mert Çetin)



Goller: Dk. 6 Gökhan Akkan (Kendi Kalesine), Dk. 43 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)



