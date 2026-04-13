13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
0-031'
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
0-131'
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
1-131'
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-031'
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Erzurumspor'dan Süper Lig için dev adım!

1.Lig'in 35. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 13 Nisan 2026 19:24 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 19:26
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde lider Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u konuk etti. 

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

SÜPER LİG'E ÇIKABİLİR

Öte yandan Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'un Sakaryaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

ERZURUMSPOR'DA ŞOK SAKATLIK

Karşılaşmanın 10. dakikasında Erzurumspor kalecisi Orbanic, bir pozisyon sonrası yere düşerken kale ağlarına takıldığı için sakatlandı.

Orbanic, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye götürüldü. Obranic'in yerine Ekan Anapa oyuna girdi.

Bu galibiyetle puanını 78'e çıkaran Erzurumspor FK, liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Emrah Türkyılmaz 

Erzurumspor FK: Orbanic (Dk. 14 Erkan Anapa), Yakup Kırtay (Dk. 31 Mustafa Yumlu), Gerxhaliu, Baiye, Erenn Tozlu (Dk. 71 Adem Kabak), Giorbelidze, Crociata, Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 71 Sylla), Benhur Keser (Dk. 80 Fernando), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 79 Hüsamettin Yener)

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk.73 Onur Öztonga), Abdulsamet Kırım, Kouagba, Lima (Dk.64 Eren Dikbasan) , Barış Alıcı (Dk. 73 Baluta), Harun Alpsoy, Mustafa Alptekin Çaylı, Doğan Can Davas (Dk.86 Burak Topçu), Arda Usluoğlu, Gökhan Akkan (Dk. 46 Mert Çetin)

Goller: Dk. 6 Gökhan Akkan (Kendi Kalesine), Dk. 43 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 8 13 8 32 37 37
8 Gaziantep FK 29 9 10 10 38 47 37
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 29 8 9 12 37 40 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 29 5 8 16 19 41 23
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
