13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
0-16'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-03'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
0-019'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Çaykur Rizespor evinde geriden gelerek kazandı!

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 13 Nisan 2026 21:57
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'unda oynanan maçı ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Qazim Laçi ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 23. dakikada Mohamed Bayo attı.

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 36'ya yükseltti. Gaziantep FK'nin puanı ise 34'te kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
23. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bayo, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

33. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen sağına uzanarak gole izin vermedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
