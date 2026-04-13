Çaykur Rizespor evinde geriden gelerek kazandı!

Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.



Çaykur Didi Stadyumu'unda oynanan maçı ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1'lik skorla kazandı.



Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Qazim Laçi ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti.



Gaziantep FK'nin tek golü ise 23. dakikada Mohamed Bayo attı.



Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 36'ya yükseltti. Gaziantep FK'nin puanı ise 34'te kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bayo, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



33. dakikada savunmanın hatalı pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen sağına uzanarak gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)