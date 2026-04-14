14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Osimhen'siz kaçanlar: 10 puan, 4.2 milyon Euro, 1 kupa

Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in yokluğu sadece skor olarak değil oyun felsefesinde de Galatasaray'ın dengesini altüst etti.

calendar 14 Nisan 2026 09:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, bu sezon Victor Osimhen'in oynamadığı maçlarda çok zorlandı.

Gol üretiminde yaşanan problemlerin yanı sıra oyunun özellikle hücum presi bölümünde defolar da ortaya çıktı. Osimhen'siz Frankfurt ve US Gilloise'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, 4.2 milyon Euro'luk (219.7 milyon TL) Şampiyonlar Ligi primini alamadı.

Nijeryalı yıldızın Afrika Kupası'nda olduğu dönemde oynanan Süper Kupa'yı Fenerbahçe müzesine götürdü.

Osimhen'in ligde kaçırdığı Gaziantep FK, Konyaspor, Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarının bedeli ise kaçan 10 puan oldu.

Nijeryalı yıldızın olmadığı maçlarda özellikle geriye düşüldüğünde ise takım adeta durup kaldı! Osimhen'in takımı hırslandıran yapısı bu anlarda devreye girerken onun yokluğunda geri dönüşler de zorlaştı.

OSIMHEN'IN OYNAMADIĞI MAÇLAR

Frankfurt-Galatasaray 5-1 (ŞL)
Galatasaray-US Gilloise 0-1 (ŞL)
Galatasaray-Fenerbahçe 0-2 (Süper Kupa)
Galatasaray-Gaziantep FK 1-1 (Lig)
Konyaspor-Galatasaray 2-0 (Lig)
Trabzonspor-Galatasaray 2-1 (Lig)
Galatasaray-Kocaelispor 1-1 (Lig) 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
