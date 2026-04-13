13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-286'
13 Nisan
Levante-Getafe
0-081'
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-090'
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Cem Ciritci: "Umarım bu galibiyet çıkışın başlangıcı olur"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Anadolu Efes karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Nisan 2026 23:06 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Basketbol EuroLeague'de play-off aşamasını geçerek dörtlü finale yükseleceklerine inandığını söyledi.

Ciritci, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Cem Ciritci, "Uzun zamandır sakatlıklarla boğuşuyoruz. Biraz bunun da etkisiyle istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bugün güzel oyunla galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

EuroLeague'in 38. ve son haftasında LDLC ASVEL ile deplasmanda oynayacakları maçın ardından play-off'ta rakiplerinin belli olacağını aktaran Ciritci, "Kim gelirsen gelsin play-off'ta iyi sonuç alıp hak ettiğimiz dörtlü finalde yer alacağımızı düşünüyorum. Saha avantajını elimize geçirirsek bizim için iyi olur. Umarım bu galibiyet çıkışın başlangıcı olur. Takımımıza güveniyoruz. Onların arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Play-off'ta İsrail ekibi Hapoel IBI ile eşleşmeleri halinde iç saha maçlarını hangi ülkede oynayacaklarına ilişkin soruyu Cem Ciritci, "Şu an için bunu söylemem erken. Görüşme yaptığımız ülkeler var. Seyirci ve gelir bakımından hangisi avantajlı olacaksa onu seçeceğiz. Son maçtan sonra her şey netlik kazanacak." şeklinde yanıtladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.